«twofour54» تطلق استراتيجية «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت twofour54 «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، وهي مبادرة تشاركية جديدة تسعى إلى توحيد العمل والجهود في الإمارة لبناء منظومة مزدهرة وداعمة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. ويشارك في دعمها كل من «يونيتي تكنولوجيز»،«فلاش إنترنينمنت»، رابطة المحترفين الإماراتية، جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وهيئة المنطقة الإعلامية. وتتعاون كل الأطراف لتوفير منظومة شاملة لمطوّري الألعاب واللاعبين ومستهلكي المحتوى والشركات في أبوظبي. وتسهم هذه المبادرة التي تم إطلاقها خلال فعالية أقيمت افتراضياً أمس الأربعاء بدور حيوي لصقل مهارات المواهب الإقليمية، وتقديم برامج حافلة على مدار العام في العاصمة أبوظبي. وسوف توفر twofour54 أبوظبي، مساحة ضمن المنطقة الحرة للترحيب بكافة الشركات المستفيدة من تراخيص الألعاب والرياضات الإلكترونية وخدمات الواقع الافتراضي الخاصة بهيئة المنطقة الإعلامية، مع دعم الشركاء الجدد. وأعلنت «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية» عن انضمام 15 شركة جديدة إلى المنطقة الإبداعية - ياس التابعة لـ twofour54 أبوظبي عند افتتاحها خلال الربع الأخير من العام 2021.

تحفيز الإبداع

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة twofour54 أبوظبي: شهدت صناعة الألعاب العالمية نمواً مطرداً خلال السنوات القليلة الماضية، وأسهمت جائحة «كوفيد-19» في تسريع هذا التوجه إلى حد يتوقع أن تتجاوز الإيرادات العالمية لهذه الصناعة سقف الـ 200 مليار دولار بحلول العام 2023. وستسهم «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية» في توفير علامة تجارية استراتيجية موحدة تجمع كل المساهمين والمؤثرين في هذه الصناعة داخل الإمارة، وتستثمر في جذب شريحة أكبر من الصناعة الإقليمية الناشئة لإرساء أسس متكاملة تحفز على الإبداع والنمو المستدام.

آفاق واسعة

وذكر جيمس هارت، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية» أن المبادرة الجديدة ستسهم بفتح آفاق واسعة تمكن أبوظبي من الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها صناعة الألعاب الإلكترونية. كما ستحقق تأثيراً ملموساً على المدى الطويل، وتوفير فرص عمل للمواهب المحلية وتمكين المتخصصين بالمهارات المطلوبة للمضي قدماً نحو مزيد من النمو والازدهار.

صقل المهارات

وبموجب الشراكة مع «يونيتي تكنولوجيز»، ستقود الشركة الرائدة في صناعة الألعاب البرنامج التطويري «تدريب المدربين»، كما ستتعاون مع جامعة أبوظبي، جامعة نيويورك أبوظبي، كليات التقنية العليا وجامعة الشارقة. ويتمثّل هدف البرنامج في تزويد الأساتذة والمعلمين بالمهارات اللازمة ليتمكنوا من نقل معارفهم إلى الطلاب، وصقل مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، تطوير الألعاب والترميز. وستعمل «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية» على دعم الطلاب عبر ربطهم بشركاء الألعاب والرياضات الإلكترونية، ليتمكنوا من اكتساب خبرات عملية.

4 بطولات

وأعلنت شركة «فلاش للترفيه» خلال حدث الإطلاق، أنها ستقيم 4 بطولات للرياضات الإلكترونية في العام 2021.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لـ«فلاش للترفيه»: نفخر بمكانتنا الرائدة في طليعة المشهد الترفيهي المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث نقدم للجمهور تجارب مبتكرة فريدة ومشوقة، تعزز سمعتنا القوية كأحد أبرز مزودي الفعاليات الترفيهية في المنطقة، ونتطلع إلى تنويع المحتوى الذي نقدمه.

وستنطلق «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية» عبر موقع إلكتروني متكامل لمجتمع الألعاب الإلكترونية، وستحتوي على البرامج والمواعيد مع قائمة باستوديوهات وشركات تطوير الألعاب العاملة في أبوظبي. وستخصص المبادرة أيضاً قناة بث عبر «تويتش» للإضاءة على المواهب المتميزة في مجال الألعاب الإلكترونية في أبوظبي.