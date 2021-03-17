عيضة المنهالي لـ «الاتحاد»: الأغنية التراثية أمانة في أعناقنا

مراد اليوسف (دبي)

أكد الفنان الإماراتي عيضة المنهالي الملقب بـ«صوت الإمارات»، من خلال طرحه لأحدث أعماله الغنائية «باتت دموعي» من الألحان التراثية، أنه لن يتوقف عن تقديم كل ما يخص الأغنية المحلية التي يعتبرها واجباً وطنياً يُهدى للأجيال.

وفي حديثه لـ «الاتحاد»، صرح عيضة المنهالي بأن الأغنية الإماراتية من الأغاني المهمة على مستوى الوطن العربي، وتتمتع بروح موسيقية وإيقاعية خاصة بها، موضحاً أنه كفنان يحمل الهوية الوطنية، يعتبرها أمانة في أعناقنا، وسوف يواصل تقديمها لتبقى راسخة بين الأجيال الجديدة، وليحيي بها ذاكرة الذواقة من الأجيال التي سبقت.

وذكر المنهالي أنه سعيد بالغناء من أشعار الشاعر الإماراتي كميدش بن نعمان في أغنيته الجديدة «باتت دموعي»، وقال: تشرفت بهذا العمل مع الشاعر الكبير الذي تحمل قصائده الغزلية فكرة واضحة في وصف مشاعر المحبة بأسلوب متفرد يقوم على الكلمة الإماراتية التي تربينا عليها وكبرنا ونحن نسمعها من آبائنا وأجدادنا. وكان المنهالي عرض «باتت دموعي» عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب»، من خلال فيديو كليب تضمن لقطات من التراث المحلي من تنفيذ المخرج جاسم الجسمي. وأشار إلى أنه سوف يصدر مجموعة جديدة من الأغاني الأخرى التي تحمل الطابع الموسيقي الإماراتي، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأعمال العربية بكلماتها وألحانها.

واجب وطني

من جهته، أثنى الملحن الإماراتي علي كانو على اختيارات المنهالي من اللون الموسيقي الإماراتي، وقال: عيضة فنان مميز دأب في الفترة الأخيرة على إعادة تقديم عددٍ من الأعمال الخالدة من التراث بكل ما يحمله من خصوصية، وهي خطوة تحستب له لكونه من الأصوات التي تميزت بأداء اللون الإماراتي الأصيل. ومع حرصه على تولي هذه المهمة، فنحن نشجعه على الاستمرار بهذا النهج من باب الحفاظ على الموروث الشعبي وإعادة صياغته وتقديمه بالصورة اللائقة حتى يترسخ في أذهان الأجيال المقبلة. وهذا مما لا شك، يُعد واجباً وطنياً تجاه الفن الإماراتي، ولا بد من الثناء عليه.

صوت بدوي

وفي السياق نفسه، صرّح الشاعر الشيخ ماجد بن سلطان الخاطري في حديث إعلامي في وصفه لما يقدمه المنهالي من أعمال متنوعة وتراثية، قائلاً: نلتمس في صوت عيضة وأدائه عبق الصحراء والماضي، وهو عندما يغني يعيش الكلمات ويعطيها إحساس التراث الإماراتي الأصيل.

وذكر أنه يمثل الصوت البدوي المحلي، وأن تقديمه للأغاني الشعبية التراثية يعتبر بحد ذاته تتويجاً للموروث، معتبراً أن عيضة الفنان الوحيد القادر على إيصال التراث بالصورة الجميلة لدى جيل الشباب العاشق للفن.

إرث شعري

وكان للدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، تغريدة خاصة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أثنى فيها على أداء المنهالي لمجموعة من الأغاني التراثية الإماراتية. وجاء فيها: تحية للفنان عيضة المنهالي ولجهده الذي يشكر عليه في إحياء الفن الأصيل، عبر سلسلة جادة من روائع الفن الإماراتي. وهذا دليل على ذائقته العالية وشعوره بالمسؤولية، ليعيد التذكير بالإرث الشعري البديع والتراث الفني الرفيع.

«البصير»

شارك عيضة المنهالي حديثاً في حفل ختام برنامج الميدان ومسابقة فزاع لليولة لموسم 2020 - 2021، وقدم أغنية من اللون الغنائي الإماراتي بعنوان: «البصير»، من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك وألحان الفنان فايز السعيد.