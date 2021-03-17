فنانات الصف الثاني.. نجمات دراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يستحوذ عدد من فنانات الصف الثاني ممن تبتعد عنهن البطولة المطلقة، على معظم المسلسلات التلفزيونية المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل، حيث تشارك الكثيرات منهن في بطولة أكثر من مسلسل.

نرمين

وفي مقدمة هؤلاء نرمين الفقي التي تشارك في مسلسلي «ظل راجل» مع ياسر جلال، و«النمر» مع محمد إمام، وقالت لـ«الاتحاد»، إنها طوال السنوات الماضية كانت تشعر بالحنين للتواجد على شاشة رمضان بعد غياب طويل، منذ شاركت قبل 7 سنوات في مسلسل «جبل الحلال».

وأكدت أن اختلاف شخصيتيها في العملين كان وراء موافقتها، حيث تجسد في «ظل راجل» شخصية فتاة تعيش في حي شعبي، وتتزوج معلماً للتربية الفنية، وفي محاولة لتحسين دخله يعمل سائقاً في المساء. وتجسد في «النمر» شخصية تاجرة جواهر قوية تدخل في صراع مع شخص، وتنشأ بينهما قصة حب.

نجلاء

الأمر نفسه يتكرر مع نجلاء بدر التي تشارك في مسلسلين، الأول «نسل الأغراب» مع أحمد السقا وأمير كرارة، والثاني «بين السما والأرض»، مع هاني سلامة ودرة.

وذكرت أنها تتفاءل بالوجود في دراما رمضان، التي حققت من خلالها جماهيرية كبيرة، وتجسد في «نسل الأغراب» شخصية من الغجر تستقر مع أسرتها في قرية بالصعيد وترتبط بعلاقة حب، ولكنها تواجه مشاكل كثيرة، وفي الثاني تجسد شخصية ممثلة مشهورة توجد في مصعد يتعطل بمستقليه الذين لا يعرفون بعضهم.

إنجي

وقالت إنجي المقدم التي تشارك في 4 مسلسلات رمضانية، إن المصادفة وراء مشاركتها في أكثر من عمل، أحدها كان مقرراً عرضه في رمضان الماضي، ولكن تأجل لعدم الانتهاء من تصويره، وهو «هجمة مرتدة» مع أحمد عز وهند صبري، وتجسد فيه شخصية جاسوسة تعيش في دولة أجنبية وتعمل ضد مصر.

وتجسد شخصية وطنية في «الاختيار 2» مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، كما تشارك في مسلسلي «نسل الأغراب» و«قصر النيل».

أيتن عامر

وأكدت أيتن عامر أنها تشارك في المسلسلات والأدوار التي تحقق لها إشباعاً فنياً، بغض النظر عن عرضها في رمضان أو غيره، ويعرض لها في رمضان مسلسلان، بعدما توقف تصوير الثالث، وهما: «وكل ما نفترق» مع ريهام حجاج، وتجسد فيه شخصية فتاة تعيش مشاكل نفسية، و«كوفيد 25» مع يوسف الشريف.

رانيا يوسف

وتشارك رانيا يوسف في مسلسلي «ملوك الجدعنة» مع عمرو سعد ومصطفى شعبان، وتجسد فيه شخصية فتاة طيبة تقف بجوار شقيقها الذي يتعرض للعديد من المشاكل والأزمات، وهو ما يتسبب في انفصالها عن حبيبها، و«وكل ما نفترق» وتجسد فيه شخصية فتاة صعيدية تتمتع بالسمعة والسيرة الطيبة، تتعرض لموقف صعب يقلب الأحداث رأساً على عقب.

3 مسلسلات

وتشارك سوسن بدر في 3 مسلسلات، هي: «الملك أحمس»، و«بين السما والأرض»، و«بنت السلطان».

وتظهر هالة فاخر في «نجيب زاهي زركش» مع يحيى الفخراني، و«أحسن أب» مع علي ربيع، وبشرى في «الاختيار 2» و«فارس بلا جواز». وتشارك رحاب الجمل في «لحم غزال» مع غادة عبدالرازق، و«وكل ما نفترق»، وندى موسى في «هجمة مرتدة»، و«بين السما والأرض» و«فارس بلا جواز» و«بنت السلطان».

أما هبة مجدي، فتشارك في«موسى»، و«نسل الأغراب»، وأسماء أبو اليزيد في «الاختيار2» و«موسى» و«نسل الأغراب»، وتارا عماد «ضد الكسر» و«موسى».

فنانات عربيات

وإلى جانب الفنانات المصريات، تشارك فنانات عربيات في أكثر من مسلسل، منهن سينتيا خليفة في «حرب أهلية» و«ملوك الجدعنة»، ويسرا المسعودي في «زي البيت الوقف» و«القاهرة كابول».