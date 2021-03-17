إلهام الفضالة تواجه المكائد

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

تواجه الفنانة إلهام الفضالة مكائد الضرائر في الكوميديا الاجتماعية بمسلسل «أمينة حاف» في رمضان المقبل، الذي تلعب فيه دور أمينة التي تعيش صراعاً مع الذات وتسعى إلى تغيير حياتها، محاولةً الانتقال من حالة الضعف والانكسار إلى حالة القوة والجبروت.. تولى كتابة المسلسل الجديد علي الدوحان وأخرجه سائد الهواري، ويشارك في بطولته كل من: شهاب جوهر، وشوق الهادي، وليالي دهراب، وصمود المؤمن، وعبد الله الطليحي، وفهد باسم، وطيف وشهاب حاجية، وفيّ الشرقاوي، وشهد سلمان.

وتدور أحداث «أمينة حاف» حول أمينة المتزوجة من رجل بسيط تكتشف لاحقاً أنه يخفي عنها أسراره ويخبئ أمواله، ويحرمها من أبسط حقوقها في الحياة، وعندما تعرف بأن ثمة من يطارده ويخطط لقتله، تقرّر أن تخبئ هذا المبلغ لكي تستفيد منه فيما بعد، لتتبدل حياة أمينة، وتتزوج من «فارس»، وهو رجل مزواج مرتبط بثلاث زوجات، وتدخل عالمه بما فيه من مشاكل ومكائد.

تعاون

وحول دورها في «أمينة حاف»، أوضحت إلهام أنها إنسانة عادية، لقبت بـ «حاف»؛ لأنها امرأة بسيطة تعيش مع زوجها، ولكنها طموحة، تنتهز فرصة تغيرها إلى امرأة أخرى، وترتبط بـ «فارس»، لتدخل بذلك في عالم الضرائر اللواتي تجسد أدوارهن كل من شوق الهادي، وفي الشرقاوي، وشهد سلمان، ضمن صراع على الفوز بالزوج وامتلاك قلبه.

جوهر

من جهته، أكد علي الدوحان أن هذا العمل أخذ منه وقتاً وجهداً، إذ تحدى نفسه بعد عمله الأخير «الكون في كفة» لأقدم شيئاً أفضل، بالروحية نفسها، ولفت إلى أن المسلسل هو دراما اجتماعية تغلب عليها الكوميديا السوداء، وتتطرق في جوهرها إلى موضوع تعدد الزوجات، ورغم أن هذه الفكرة قدمت سابقاً في الدراما العربية، ولكنه رغب بتقديمها في إطار خليجي مغاير في الطرح.