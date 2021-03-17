عبير صبري.. تتاجر في الآثار

محمد قناوي (القاهرة)

بدأت عبير صبري تصوير دورها بفيلم «آل هارون»، وتجسد خلاله شخصية طبيبة، ولكن تعمل في تجارة الآثار، تأليف أحمد نور وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته أحمد وفيق ومحمد عز ومنذر رياحنة.

وقالت لـ«الاتحاد»: أشارك في فيلم «ليلة العيد»، ويشاركها البطولة يسرا، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم تصور بعض المشاهد الشهر الماضي، ولكن توقف لما بعد رمضان بسبب انشغال مخرجه سامح عبد العزيز ويسرا بتصوير مسلسل «حرب أهلية»، المقرر عرضه في رمضان.

وأشارت عبير إلى أنها تجسد في الفيلم دور متخصصة في المكياج في منطقة شعبية، وتظهر بالنقاب، والعمل يناقش القهر الذي تتعرض له المرأة، ويتناول حكايات 6 سيدات لكل واحدة حكاية مختلفة.

وأضافت صبري، أنها مشغولة حالياً بتصوير دورها في المسلسل الرمضاني «موسى»، تأليف ناصر عبد الرحمن، وبطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وتقدم فيه شخصية زوجة عمدة القرية، وتستمد قوتها من سطوة زوجها. وعبرت عبير صبري عن سعادتها بالعودة للأدوار الصعيدية التي اشتقت لها، فرغم أنني قدمت دور الصعيدية من قبل في مسلسل «الفرار من الحب»، إلا أن دوري في «موسى» مختلف، والحياة الصعيدية بها الكثير من الخطوط الدرامية المشوقة للجمهور.