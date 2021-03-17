تخفيض رسوم المطورين في «غوغل بلاي»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلنت «غوغل» أنها ستخفض إلى النصف الرسوم المثيرة للجدل التي تفرضها على المطورين في متجرها الإلكتروني لتطبيقات الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد».

وتقلص «غوغل» العمولة التي تتقاضاها من مطوري التطبيقات في «غوغل بلاي» إلى %15 بدلاً من %30 بدءاً من يوليو المقبل، لكن فقط لأول مليون دولار من العائدات التي يحصل عليها المطور سنوياً، وفقاً لنائب رئيس إدارة المنتجات سمير سامات.. وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط على «غوغل» و«أبل» لتخفيف السياسات المتبعة في أسواقهما، وأعلنت «أبل» عن خفض مماثل للشركات الصغيرة العام الماضي.