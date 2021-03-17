إطفائي شجاع ينقذ أمّاً ورضيعها من موت محقق

أبوظبي (الاتحاد) - أنقذ رجل إطفاء شجاع امرأة حاولت الانتحار بالقفز من مبنى شاهق وهي تحمل طفلها الرضيع.

ونقل موقع "غلوبال تايمز" أن امرأة شوهدت وهي تحمل طفلاً بين ذراعيها بينما تنحني فوق سياج جدار على شرفة أحد المباني في مدينة "تشانغتشو" بمقاطعة جيانغسو في شرق الصين.

كانت المرأة في حالة هستيرية وتصرخ بقوة طالبة من رجال الإطفاء، الذين جاءوا لإنقاذها وطفلها، البقاء بعيداً.

إلا أن إطفائياً تمكن من القفز فجأة، وأمسك الأم وطفلها وسحبهما من حافة الشرفة.

وأشاد رواد الإنترنت بشجاعة رجل الإطفاء. كما أثار الحادث نقاشاً حول اكتئاب ما بعد الولادة. وتساءل البعض عما يمكن أن يكون حدث للأم ليدفعها إلى محاولة إنهاء حياتها وابنها.