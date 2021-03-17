The Misfits فيلم هوليوودي ـ إماراتي في صيف 2021

أبوظبي (الاتحاد) - انتهى النجم الأيرلندي العالمي بيرس بروسنان من تصوير دوره في فيلم «غريبو الأطوار» The Misfits، الذي يعد أول فيلم هوليوودي يتم تصويره وإنتاجه كاملاً في أبوظبي، ومن المقرر أن يعرض في صالات السينما حول العالم في صيف 2021. يشارك في بطولته نخبة من النجوم العالميين، أبرزهم الممثل تيم روث، نيك كانون، جيمي تشونغ، هيرميون كورفيلد، الفلسطيني رامي جابر، والتايلاندي مايك أنجيلو.

والفيلم كتابة الممثل والكاتب روبرت هني، وإخراج الفنلندي ريني هارلين. وتولت شركة الإنتاج الإماراتية «فيلم جيت»، بالتعاون مع شركة «باراماونت بيكتشرز» العالمية، و«ذا أفنيوز» من مجموعة «هايلاند للأفلام» الأميركية، إنتاج وتصوير العمل.

بيرس بروسنان، المعروف بأدواره السابقة الشهيرة عالمياً، ومن ضمنها سلسلة «جيمس بوند» و«ماما ميا»، يلعب دور لص محترف تقتصر سرقاته فقط على الحائزين وثيقة تأمين لممتلكاتهم. وتتمحور قصة الفيلم حول هروب «بروسنان» من سجن مشيّد لينضم إلى مجموعة من الأفراد المختصين بالسرقة من الأغنياء.

المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، تعاون من خلال «فيلم جيت»، مع الأميركي كيا جام منتج أفلام «لاكي نمبر سليفن» و«سين سيتي 2» والأميركي دين ألتيت، منتج فيلم «ذا ريلمز»، لتنفيذ الفيلم بأعلى مستويات الإخراج والإنتاج والتصوير بأحدث التنقيات في عالم السينما.

منصور اليبهوني الظاهري

ومع الانتهاء من تصوير الفيلم واقتراب موعد عرضه في صالات السينما العالمية والخليجية والعربية، قال الظاهري: عندما أسسنا «فيلم جيت» كان لدينا هدف محدد، أن نبرز ما تمتلكه أبوظبي من مقومات وأسس وركائز تؤهلها للريادة العالمية في مجال الإخراج والإنتاج. ونحن اليوم نعلن عن أول فيلم هوليوودي من تصوير وإنتاج إماراتي، سوف يعرض على شاشات السينما في جميع أنحاء العالم. وأضاف: لم يكن ذلك ممكناً، لولا الدعم المتواصل الذي قدمته الجهات المعنية بالفن في الإمارات، ونحن ممتنون لقيامهم بتوفير التصاريح والمساعدات اللازمة التي منحتنا القدرة على التصوير في مواقع مختلفة بأبوظبي، وإظهار المدينة في أبهى صورة.