صور.. شاب يريد دخول موسوعة «جينيس» بإنجاز غريب

أبوظبي (الاتحاد) - بات الشاب المصري أحمد مصطفى نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهره اللافت.

فالشاب، البالغ من العمر 21 عاماً، ينشر صور شعر رأسه الطويل الذي أطلقه منذ أن كان في السادسة من العمر.

وقال الشاب، المشهور بـ «أحمد ذبذوبي»، لموقع «العربية نت» إنه يريد أن يدخل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بصفته الرجل صاحب أطول شعر في العالم.

كشف أن طول شعره سبب له مشكلات في المدرسة دفعته لترك الفصول منذ المرحلة الابتدائية، كما أنه لم يتمكن من الاستمرار في أي وظيفة بسبب طول شعره وتمسكه به.

وأوضح أحمد، في تقرير مطول نشره الموقع، أنه صاحب أطول شعر بين رجال مصر، وأنه سيحقق اللقب العالمي قريباً، حيث يسعى بكل الطرق خلفه.

ويضيف أنه ضحى «بكل غالٍ ونفيس» في سبيل شعره، وترك دراسته وعمله. ويؤكد: «لن أرتبط بأي فتاة تطلب مني حلاقة شعري الطويل أو حتى تقصيره قبل الحصول على لقب عالمي».

بعد 15 عاماً من إطلاق شعره، بات طوله اليوم 150 سنتمتراً. ويتطلب شعر أحمد وقتاً طويلاً للعناية به، حيث ينظفه ويغسله كل أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى. ويحتاج، لإنجاز هذه العملية، لمساعدة من متخصصين في تصفيف الشعر.