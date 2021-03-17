مقتل فنانة عربية في شقتها بهولندا

أبوظبي (الاتحاد) - عثر على الممثلة والفنانة السورية رائفة الرز، قتيلة في شقتها في هولندا، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غامضة.

تناقلت مواقع عدة مقتل الفنانة التي تعرف في الوسط الفني باسم رائفة أحمد.

ظهرت رائفة في التلفزيون عبر مسلسلات: «حراس الصمت»، والجزء الثاني من «أهل الراية» و«العقاب». كما أنها فنانة تشكيلية تمارس الرسم.

رائفة أحمد

وكتبت الممثلة والمغنية السورية أمل عرفة، تغريدة تنعى فيها القتيلة دون ذكر اسمها. وقالت: «يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودّع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!».

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وأضافت عرفة: «الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا أغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء الله معك».

كما نعتها الفنانة السورية يارا صبري على «تويتر»، قائلة: «ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت في الظل وظلمت في فرصها القليلة في التلفزيون، رائفة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن. العزاء لنا جميعا ولأهلها، وكل الطيبين في هذا العالم المجنون».

وصلت رائفة إلى هولندا قبل سنوات وقدّمت طلباً للجوء.