هل تعرف هذا الحيوان الغريب؟

فوجئت شابة بحيوان غريب الشكل يتجول في ساحة منزلها في منطقة فيكتوريا بأستراليا.

أصيبت الطالبة إيزابيل رايان (18 عاما) بالذهول والخوف معا وبدأت تصرخ. أخذت هاتفها وصورت لقطات من الكائن المخيف. ونشرتها على حسابها على موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

وقد نال الفيديو مئات آلاف المشاهدات والتعليقات من الرواد.

والحيوان الغريب هو نوع من الزواحف العملاقة ويطلق عليه اسم "الغوانا"، ويعيش في أستراليا ومنطقة جنوب شرق آسيا.

ويصل طول الحيوان، المسلح بمخالب قوية، في بعض الأحيان إلى ثلاثة أمتار. وقد شبهه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالديناصورات.