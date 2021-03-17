حل لغز أقدم حاسوب في العالم!

تمكن علماء من لغز أقدم حاسوب في العالم وهو «آلية أنتيكيثيرا» التي يبلغ عمرها 2000 عام وكان يستخدمها الإغريق القدامى في حساب المواقع الفلكية.

وقال الباحثون في جامعة كوليدج لندن إنهم قد تمكنوا من حل لغز «آلية أنتيكيثيرا» من خلال تكوين بنية رقمية متماثلة مع نظام المعدات العاملة في المقدمة – تلك القطعة من الآلة التي صعب فك شفرتها على المجتمع العلمي منذ عام 1901.

تمكن فريق العلماء، باستخدام مزيج من صور الأشعة السينية والتحليل الرياضي الإغريقي القديم، من فك شفرة تصميم الترس الأمامي بهدف مطابقة الأدلة المادية والنقوش المحفورة في البرونز، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وتعكس النتيجة الرقمية وجود قبة مركزية تمثل كوكب الأرض تحيط بها أطوار القمر، والشمس، والأبراج السماوية، وحلقات لكواكب عطارد، والزهرة، والمريخ، والمشتري، وزحل.

وقال البروفسور توفي فريث، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة «يعد نموذجنا هو الأول من نوعه الذي يتوافق مع كافة الأدلة المادية كما يتطابق مع الأوصاف المذكورة في النقوش العلمية المحفورة على الآلية نفسها. وهناك عرض للشمس، والقمر، والكواكب في جولة رائعة من البراعة الإغريقية القديمة».

وفي عام 1901، عثر الغواصون الذين كانوا يبحثون عن الإسـفنج قبالة سواحل أنتيكيثيرا، تلك الجزيرة اليونانية في بحر إيجة، على حطام ســـفينة غارقة من العصر الروماني تحمل على متنها الآلة الحاسبة الفلكية المتطورة للغاية.

ومنذ ذلك الحين، غلبت «آلية أنتيكيثيرا» على ألباب المجتمع العلمي ونالت إعجاب العالم بأسره، غير أنها تسببت في إطلاق تحقيق علمي مطول استمر لأكثر من قــــرن من الزمان حول كيفية تمكن الحضارة القديمة من صناعة مثل هذا الجهاز العجيب المثير للذهول.