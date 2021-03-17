"فيسبوك" تستعد لإطلاق منتج النشرات الإخبارية

تبدأ فيسبوك قريبًا باختبار الشراكات مع مجموعة صغيرة من الكتاب المستقلين لمنصتها الجديدة للنشر المجانية الاستخدام، التي تتضمن أدوات للصحفيين لبناء مواقع ويب فعلية، بالإضافة إلى النشرات الإخبارية.

وتطرح شركة فيسبوك منصة النشر الجديدة في الأشهر المقبلة في الولايات المتحدة والتي تتيح للكتاب والصحفيين المستقلين الوصول إلى جماهير جديدة واستثمار أعمالهم من خلال النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني والمواقع الفردية.

ويسمح تكامل صفحات الكتاب والصحفيين وأنواع أخرى من الخبراء المحترفين بنشر المحتوى خارج النص، مثل: مقاطع الفيديو المباشرة وتحديثات القصص.