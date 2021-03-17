مقتل مصابين بكورونا جراء حريق بمستشفى في بنجلاديش

قال مسؤولون في بنجلاديش إن ثلاثة من مرضى الكورونا توفوا في حريق بمستشفى في العاصمة داكا اليوم الأربعاء.

وقال مدير المستشفى نظم الحق إن المرضى كانوا موضوعين على أجهزة التنفس الصناعي بوحدة الرعاية المركزة ولفظوا أنفاسهم بعدما استدعى الحريق إخلاء المبنى.

وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء أن سبب الحريق لم يتضح بعد.

وتقع المستشفيات تحت ضغط كبير مع ارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذا الشهر في بنجلاديش التي سجلت 559168 حالة إصابة و8571 وفاة.