فتاة لم تقص شعرها منذ 13 عاماً!

رفضت زيبا كيلي البالغة 30 عاماً وهي من سكان مدينة لوبورو البريطانية قص شعرها طيلة 13 عاماً حتى بلغ طوله مترين.

وتعتبر كيلي صاحبة أطول شعر في بريطانيا إذ توقفت عن قص شعرها في سن 17.

وقالت: "كان شعري ينمو بسرعة كبيرة وكان علي أن أذهب إلى مصفف الشعر أحيانا مرتين في الشهر.. وفي مرحلة ما لم أعد أرغب في قص شعري"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

إلا أنها ذكرت أنه بسبب شعرها الطويل أصبحت تعاني من آلام في الرأس والرقبة، وقالت إنها تحتاج إلى ساعة ونصف لغسل شعرها وساعة أخرى لتمشيطه.