تفاصيل جديدة في جريمة هزت الشارع المصري!

شهدت قضية طفلة المعادي تفاصيل جديدة، بعدما أنهت النيابة التحقيقات مع كامل الأطراف.

وقالت والدة الطفلة «ع.ن.م» 35 عاماً «اللي حصل إن (ي) المجني عليها في قضية هتك عرض، تبقى بنتي وإمبارح كانت موجودة معايا في البيت وبسأل عليها هي وإخواتها ملقتهمش وخرجت أدور عليهم ولقيت أخوها الكبير (م) قال ليّ إنه رايح لأبوه في المعادي، وعلشان (ي) بتحب تلعب في الشارع كتير شافت إخواتها ماشيين مشيت وراهم ومن ساعتها وأنا مش لقياها وبدور عليها وفي نفس اليوم على المغرب جالي تليفون من ضابط من مباحث قسم شرطة المعادي وسألني إنتي أم (ي)، وطلب مني أجي أنا وجوزي علشان نروح القسم ونشوف البنت، ولما روحنا القسم عرفنا أن فيه واحد اتهجم على بنتي».

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وأضافت الأم، أمام النيابة، أنها لا تعرف المتهم «م.ج»، وأن ابنتها تبلغ من العمر 7 سنوات.

وأضافت أنها متزوجة ومازالت على ذمة زوجها والد المجني عليها، واسمه «ا.ح.أ»، الذي يعمل «سايس» في المعادي ويعاني من عدم القدرة على الكلام، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم".

وقالت أم المجني عليها، خلال التحقيقات، إن الأخيرة في الصف الأول الابتدائي بمدرسة عثمان بطموه ميدان المحطة بالبدرشين.

وأوضحت «أنا سمعت في التليفزيون على اللي حصل والضابط في قسم المعادي حكى لي على اللي حصل».