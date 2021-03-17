جهاز جديد لتحسين نومك!

كشفت شركة جوجل عن جهاز جديد يعمل بالاتصال بالإنترنت لمراقبة نوم الشخص وتحسينه.

وأطلقت الشركة عليه اسم "نيست هاب" (مركز العش)، وهو عبارة عن شاشة ذكية بمقاس 7 بوصات.

وسيقوم "نيست هاب" بمراقبة أنماط نومك، ما يلغي الحاجة إلى ارتداء جهاز لياقة أو أي أداة أخرى من المحتمل أن تكون مزعجة في الفراش.

وتعتمد الميزة الحديثة على شريحة جديدة يطلق عليها "سولي"، والتي تستخدم الرادار لاكتشاف الحركة، بما فيها عمق تنفس الشخص.

وبإمكان "نيست هاب" الذي يبلغ سعره 100 دولار، أيضا عرض الصور والمقاطع المصورة بالإضافة إلى طرح الأسئلة والتعامل مع المهام المنزلية من خلال مساعد "جوجل" الذي يتم تنشيطه صوتيًا. لكن الجهاز لا يحتوي على كاميرا.

من المفترض أن يصدر "نيست هاب" تقارير نوم أسبوعية مع تفاصيل سهلة الفهم حول مدة ونوعية النوم ومدى تكرار استيقاظ المستخدم ليلا والشخير والسعال، إلى جانب النصائح التي تم تطويرها بالتشاور مع الأكاديمية الأميركية لطب النوم.

تجدر الإشارة إلى جوجل توصلت إلى التكنولوجيا الجديدة من خلال دراسة 15 ألف شخص نائم على مدى 110 آلاف ليلة.