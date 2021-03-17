النيابة العامة المصرية تكشف حقيقة «واقعة مترو الأنفاق»

قالت النيابة العامة المصرية إن التحقيقات أظهرت سلامة القوى العقلية للمتهم في واقعة الفعل الفاضح بمترو الأنفاق، وأمرت بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

وكانت النيابة، استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم الثالث عشر من شهر مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار.

وقدمت الفتاة المقطع المصور إلى النيابة وتبينت من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره، وفقً لوسائل إعلام مصرية.

يشار إلى أن المتهم أنكر في التحقيقات الاتهامات المسندة إليه، مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية.