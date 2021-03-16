هل كان حديث هاري ووليام بعد مقابلة أوبرا بناء؟

تحدث الأميران البريطانيان هاري وشقيقه الأكبر الأمير وليام للمرة الأولى منذ المقابلة التي أجراها الأول وزوجته ميجان ماركل مع الإعلامية أوبرا وينفري.

إلا أن تسريبات أفادت أن الحديث بين الأخوين لم يكن «بناء»، حسبما قالت صديقة للزوجين، اليوم الثلاثاء.

وهاري ووليام هما ابنا ولي العرش البريطاني الأمير تشارلز وحفيدا الملكة إليزابيث الثانية.

وخلال المقابلة التي بثتها شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية في السابع من مارس الجاري، قالت ميجان: إن أحد أفراد العائلة المالكة، لم تذكر اسمه، سأل عن مدى قتامة بشرة ابنها آرتشي عند ولادته، بينما قال هاري إنه شعر بأنه محاصر.

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وخلال حديث يوم الخميس الماضي، قال الأمير وليام إنه لم يتحدث بعد إلى شقيقه لكنه ينوي القيام بذلك. وقال للصحفيين: «نحن لسنا عائلة عنصرية على الإطلاق».

وقالت جايل كينج مقدمة برنامج (سي.بي.سي. ذيس مورنينج)، إنها تحدثت إلى هاري وميجان في مطلع الأسبوع وإن محادثة جرت بين الأخوين.

وقالت: «هذا صحيح، تحدث هاري إلى شقيقة وإلى والده أيضا، وما سمعته هو أن حديثه معهما لم يكن بناء، لكنهم سعداء لأنهم بدؤوا حوارا على الأقل».

ولم يعلق مكتب وليام في قصر «كينزنجتون» على تصريحات كينج.