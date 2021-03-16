«فيسبوك» تشتري المحتوى الإعلامي لـ «نيوز كورب»

سيدني (د ب أ)

توصلت شركة «نيوز كورب» المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، إلى اتفاق مدته ثلاث سنوات مع شركة فيسبوك في أستراليا، يدفع بموجبه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ثمن المحتوى الذي تقدمه الشركة الإعلامية.

وقالت الشركة إنها «توصلت إلى اتفاق متعدد السنوات لتوفير الوصول إلى الأخبار والمعلومات الموثوقة للملايين من مستخدمي فيسبوك في أستراليا، من خلال منتج فيسبوك نيوز».

ويأتي هذا الاتفاق بعد موافقة فيسبوك الشهر الماضي على دعم ناشرين تختارهم الشبكة، في أعقاب معركة صعبة مع الحكومة الأسترالية بشأن الدفع مقابل المحتوى.. وأدى ذلك الخلاف إلى قيام فيسبوك بحظر نشر أخبار أستراليا لمدة قصيرة.