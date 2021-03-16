شابة متزوجة تكتشف بالصدفة أنها ذكر

أبوظبي (الاتحاد) - اكتشفت شابة صينية متزوجة عن طريق الصدفة أنها ولدت بيولوجيًا وكروموسوميًا كذكر.

ونقل موقع صحيفة «غلوبال تايمز» الصيني أن المرأة، وتدعى بينغ بينع، اكتشفت ذلك أثناء الفحص البدني بعد التواء كاحلها.

تعيش الشابة، البالغة من العمر 25 عامًا، في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين كامرأة وتزوجت العام الماضي. إلا أنها لم تنجب بعد الزواج.

أصيبت بينغ بالتواء في كاحلها مؤخرًا. فذهبت غلى المستشفى للخضوع لفحوص روتينية. أظهرت سلسلة من الفحوصات، التي أجريت لها في المستشفى الأول التابع لكلية الطب بجامعة تشجيانغ، أنه ليس لديها رحم ولا مبيضان، ولديها فقط أعضاء غير ناضجة. ولديها كروموسوم «Y» الخاص بالذكور، وهذا يعني أنها ذكر وراثيًا.

بعد فحوص دقيقة، تم تشخيص حالة بينغ بينغ بأنها مصابة بمرض خلقي قد يكون نتيجة زواج الأقارب.

وستبدأ بينغ التشاور مع اختصاصي الصحة العقلية لتوجيه حياتها المستقبلية.