«الإمارات للسرطان» تدعم الأطفال المصابين

العلين (الاتحاد)

شارك 47 طالباً وطالبة في مسابقة الرسم والفنون التي نظمتها جمعية الإمارات للسرطان، بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، شملت الفئات العمرية بين 6 إلى 16 عاماً.

وأعلنت الجمعية عن الأعمال الفائزة خلال الحفل الافتراضي عن بُعد عبر برنامج «تيمز»، بحضور محمد خميس الكعبي مدير عام الجمعية وأعضاء من مجلس الإدارة، إلى جانب المشاركين من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبوظبي، ومدرسة الإسراء، ومدرسة الظاهر، ومدرسة الإمارات، وبعض المشاركين من الدول العربية، حيث تم تكريم وتوزيع جوائز عينيه على الفائزين بالمراكز الأولى، وتقديم شهادات ثناء وشكر إلى المشاركين والمؤسسات كافة؛ تقديراً لدعم الأطفال المصابين بالسرطان وتجاوز تحديات المرض، وأشرفت على أعمال المسابقة كل من الدكتورة ماجدة الشامسي، ومريم إبراهيم الناصري، وميثاء الكعبي، والدكتور سالم العامري، وصالح خاطر، ومحمد عوض، والفنانة سامية صالح، والفنانة مهرة الشامسي.