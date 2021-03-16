تجربة «القفز الحر» في حديقة أم الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

دعت حديقة أم الإمارات الزوار إلى اغتنام الفرصة والاستمتاع بفعاليات بتجربة «باونس المتنقلة» في الهواء الطلق، والتي تستضيفها الحديقة حتى نهاية أبريل المقبل.

وكانت الحديقة قد استقبلت تجربة «باونس المتنقلة» منذ ديسمبر الماضي، لتشهد مشاركة أكثر من 7300 زائر من مختلف الأعمار بتجارب القفز الحر في الأجواء الخارجية على مدى فصل الشتاء. ويقوم فريق عمل باونس المختص بإدارة تجربة باونس المتنقلة، ويقدم الدعم للمشاركين في القفز وفقاً لمستوى مهاراتهم، ويقدمون لهم المساعدة على تعلم مهارات أخرى جديدة. ويمكن لزوار الحديقة اختبار مهارات التسلق لديهم عند تسلق جدار باونس الخاص «ذا وول»، واستعراض حركات الباركور والقفز الحر، والهبوط على كيس «بيج باج» الهوائي، وتسجيل الأهداف في حلقة «سلام دنك».

وتستقبل تجربة باونس في حديقة أم الإمارات الزوار يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، حيث يتوقف بيع التذاكر في تمام الساعة 11 مساءً. ويمكن للزوار الحصول على التذاكر من المدخل الرئيس للحديقة أو شباك التذاكر الموجود في «باونس».

كما تقدم الحديقة للزوار الفرصة للاستمتاع بمزيد من أنشطة اللياقة البدنية والرياضية، من خلال الحصول على «بطاقة الولاء للياقة»، التي تشجع الزوار على تبني أسلوب حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، عبر منح دخول لا محدود للحديقة، بالإضافة إلى باقة من المزايا والخصومات الأخرى على المرافق الرياضية والترفيهية والمطاعم وتجارب «باونس» في مارينا مول وكذلك تجربة «باونس المتنقلة» الموجودة في الحديقة.

وتتخذ حديقة أم الإمارات الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لضمان صحة وسلامة الزوار، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، فضلاً عن التزام العاملين في الحديقة كافة بإجراءات وتعليمات السلامة في جميع الأوقات. وتستقبل الحديقة الزوار يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.