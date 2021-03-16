طبيبة من أصل عربي ترفض منصب وزير الصحة في البرازيل

أبوظبي (الاتحاد) - رفضت طبيبة بارزة من أصل عربي، تقلد منصب وزير الصحة في البرازيل رغم ترشيحها له.

ونقلت وسائل إعلام برازيلية أن الرئيس جايير بولسونارو كان على استعداد لأن تحل طبيبة القلب لودميلا حجار، محل وزير الصحة إدواردو بازويلو.

وأضافت صحيفة "كوريو برازيلينسي" أن بولسونارو التقى الطبيبة بالفعل، الأحد الماضي، في قصر "بالاسيو دا ألفورادا"، لمناقشة توليها الوزارة.

تعود جذور لودميلا حجار (42 عاماً) إلى سوريا من جهة والدها، وإلى لبنان من جهة والدتها. وهي تدرّس في كلية الطب بجامعة سان باولو، وتمارس المهنة في المستشفى السوري- اللبناني في نفس المدينة.

تؤيد لودميلا التباعد الجسدي، كوسيلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وسبق أن انتقدت استخدام دواء "الكلوروكين" كعلاج للفيروس.

ويتناقض هذان الموقفان مع آراء الرئيس البرازيلي منذ بداية الوباء.

وأعلن الرئيس البرازيلي لاحقاً، عزمه تعيين الطبيب مارسيلو كيروغا وزيراً للصحة، وهو رابع شخص يتولى هذا المنصب منذ تفشي جائحة كوفيد-19.