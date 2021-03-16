عائلة الفنان إبراهيم الحربي توضح حقيقة وضعه الصحي

أبوظبي (الاتحاد) - انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات تتعلق بصحة الفنان الخليجي إبراهيم الحربي، ما استدعى توضيحا حول صحته.

كان الفنان قد أصيب فعلا بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية. على أثر ذلك سرت شائعات بنقله إلى العناية المركزة.

ولتوضيح حقيقة وضعه الصحي قال نجله يوسف: «حالة والدي في تحسن بعد إصابته بفيروس كورونا، ولا صحة للمعلومات المتداولة عن دخول والدي العناية المركزة»، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عدة.

وأضاف يوسف إبراهيم الحربي: «الأطباء ذكروا أنه سيغادر المستشفى خلال يومين أو ثلاثة بالكثير».

وأكد الحربي أن الإشاعات التي طالت صحة والده ألحقت الأذى بعائلته وأحفاده.

وتأكدت إصابة إبراهيم الحربي بفيروس كورونا الثلاثاء الماضي، بعد أن شعر بأعراض المرض. وأدلى الحربي بتصريح بعد إصابته بالفيروس، في اتصال هاتفي.