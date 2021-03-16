وفاة يافيت كوتو ممثل أدوار الشرير في هوليوود

توفي الممثل الأميركي يافيت كوتو الذي اشتهر بأدواره السينمائية العديدة، ومنها دور الشرير في هوليوود عن عمر ناهز 81 عاماً.

ومن أشهر أدواره (إليان) «فضائي» و(ميدنايت رن) «مطاردة منتصف الليل». ولعب دور الشرير في فيلم جيمس بوند (ليف آند ليت داي) «عش ودعهم يموتون».

كانت زوجته تيسي سيناهون، أول من أعلن وفاته على موقع «فيسبوك»، ثم أكدها وكيل أعماله رايان جولدهار على «تويتر».

ولم يُعلن سبب الوفاة.

وكتبت سيناهون تقول إنها تشعر بالحزن والصدمة لوفاة زوجها الذي عاشت معه 24 عاماً.

وأضافت «لعبتَ دور الشرير في بعض أفلامك. لكن، بالنسبة لي وللكثير من الناس، أنت بطل حقيقي، رجل طيب وأب طيب وزوج طيب وإنسان مهذب نادر الوجود».