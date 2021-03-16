ميشال أوباما تعلق على تصريحات ميجان في مقابلة أوبرا

أبوظبي (الاتحاد) - علقت السيدة الأولى الأميركية السابقة ميشال أوباما، على تصريحات الأمير هاري وزوجته ميجان، التي أكدا فيها سؤال أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية عن بشرة ابنهما قبل ولادته.

وأضافت زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن هذه التصريحات «تدمي القلب».

واتهمت ميجان وهاري، خلال مقابلة أجرياها مع الأعلامية أوبرا وينفري، أحد أفراد العائلة المالكة، دون ذكر اسمه، بإثارة مخاوف عنصرية بشأن ابنهما.

وقالت السيدة الأولى الأميركية السابقة، في مقابلة تلفزيونية، حول حديث ميجان عن لون بشرة طفلها من الأمير هاري «إنه أمر يدمي القلب، كانت تشعر أنها في أسرتها، إلا أن أسرتها لم تفكر فيها بهذه الطريقة».

وأضحت ميشال أوباما أن «العرق ليس معضلة جديدة في عالم الملونين».

كانت الملكة إليزابيث ردت، الثلاثاء الماضي، على المقابلة قائلة، إنها شعرت بالحزن بعد التصريجات التي أدلى بها الزوجان.