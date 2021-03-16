زوج ملكة بريطانيا يعود إلى وندسور

غادر زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الأمير فيليب (99 عاما)، اليوم الثلاثاء، المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج بعدما أمضى شهراً متنقلاً بينه وبين مستشفى آخر.

وعاد الأمير إلى قلعة وندسور.

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنجهام: "لقد خرج دوق إدنبرة اليوم من مستشفى الملك إدوارد السابع وعاد إلى قلعة وندسور، بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بعدوى، وخضوعه لجراحة ناجحة (لمعالجة) مشكلة كانت موجودة من قبل".

وأضاف البيان: "يود صاحب السمو الملكي أن يشكر جميع أفراد الطاقم الطبي الذي قدم له الرعاية في كل من مستشفى الملك إدوارد السابع، ومستشفى سانت بارثولوميو، وكل من أعرب له عن تمنياته الطيبة."

وأُدخِل الأمير فيليب الذي يبلغ عامه المئة في يونيو المقبل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في 16 فبراير وعولج من التهاب.

وعاد إليه لتمضية فترة نقاهة بعدما أجريت له عملية جراحية لمعالجة مشكلة موجودة أصلاً في القلب في مستشفى القديس برثولماوس في وسط لندن الذي يضم أكبر خدمة متخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية في أوروبا.

كان الأمير فيليب قد اعتزل الحياة العامة في أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952. ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.

وفي يونيو 2017، أدخل الأمير فيليب المستشفى، حيث أمضى ليلتين إثر «التهاب متصل بمرض تم تشخيصه سابقاً».

وفي يناير 2019، تعرض لحادث سيارة بعدما اصطدمت مركبته بسيارة أخرى ما أدى إلى انقلاب سيارته. وقد نجا من الحادثة، لكنه تخلى على إثرها عن رخصة القيادة.

وفي ديسمبر من العام نفسه، أدخل مستشفى إدوارد السابع حيث أمضى أربع ليال «تحت المراقبة بسبب مشكلات صحية جرى تشخيصها سابقاً»، بحسب الدوائر الملكية البريطانية.