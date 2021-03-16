أطعمة عليك تجنّبها في فصل الصيف.. أولها الأيس كريم

ينصح الخبراء بتجنب تناول بعض المشروبات والأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم بعض المشكلات الصحية عن طريق زيادة حرارة الجسم وإضعاف جهاز المناعة.

ومع اقتراب موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد المخاوف من حدوث إصابات بحالات جفاف أو ضربات الشمس وربما الصداع وغيره. ولكن من خلال تعديل بعض العادات الغذائية، بحسب موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، يمكن تخفيف الأثار السلبية. وفيما يلى ابرز هذه الأطعمة:

الآيس كريم: يتم تناوله بشكل طبيعي في موسم الصيف، فهو أحد أكثر الوجبات الخفيفة شعبية التي يرغب معظم الناس في تناولها للتغلب على الحرارة خلال فصل الصيف. يحتوي الآيس كريم على نسبة عالية من الدهون والسكر، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري.

العديد من الأطعمة غير النباتية مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبيض تولد الحرارة المفرطة في الجسم، ومن الأفضل تجنبها خلال الصيف، لأنها تسبب الإسهال، وتستنفد السوائل من الجسم.

تجنب الكثير من التوابل: من الأفضل تجنب الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل، لمدة شهرين على الأقل خلال فصل الصيف، ومنها الفلفل الحار والزنجبيل والقرفة، فهي تعمل على تدفئة الجسم، وتعزز الهضم إلى حد كبير، ويكون لها تأثير قوي جدًا على حرارة الجسم.

المشويّات: من المعروف أنها تولد الحرارة بالجسم، وتخلق المشاكل الهضمية خلال فصل الصيف.

المانجو: فهو من الفاكهة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص في فصل الصيف، لكن تناولها يزيد من سخونة الجسم، ويمكن أن تزيد من ظهور البثور، لاسيّما لدى الأطفال والمراهقين.

الوجبات السريعة: فهي تزيد من حدوث التسمم الغذائي، ومشاكل الجهاز الهضمي، وترفع حرارة الجسم.

الشاي والقهوة: يساعدان على سخونة الجسم، فمن الأفضل الابتعاد عنها قدر الإمكان، للبقاء بصحة جيدة خلال فصل الصيف.