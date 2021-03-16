برنامج لباراك وميشيل أوباما خلال شهر رمضان الكريم

يطل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل في شهر رمضان الكريم من خلال برنامج يبث يوما عبر حلقات “برودكاست” الصوتية تركز على الإسلام والمسلمين ولتعميق التعايش في الولايات المتحدة، وتوطيد العلاقة مع الجالية الإسلامية، وفقا لشبكة «تيلر ريبورت».

ويتضمن البرنامج الذي تنتجه شركة «هاير غراوند» المملوكة لأوباما وميشيل بالاشتراك مع إذاعة «سبوتيفاي»، حوارات مع فنانين وممثلين ونشطاء ورياضيين من الجالية المسلمة في الولايات المتحدة، تركز على الجوانب الإنسانية للضيوف.

وبحسب موقع «الغد» الأردني، كشفت متشيا أبو سيف الأميركية من أصل باكستاني والتي ستلعب دور المذيعة في هذه الحلقات أن «القصص التي سيتناولها البرنامج ستكون عامة، وجميع الضيوف سيكونون مسلمين، والهدف النهائي للبرنامج هو أن يحب الناس الضيوف الذين يستمعون إليهم دون الكشف عن هويتهم».

وقالت ميشيل أوباما في تعليق لها على مشاركتها: «أحب هذه الأعمال لأننا تواصلنا معها رغم الظروف التي أحاطت بنا طوال السنوات الماضية سواء كانت هذه الظروف وباء عالميا أو موجة عنصرية على المستوى الوطني».