«سيدة المترو» في ضيافة الشرطة!

كشفت أجهزة الأمن المصري ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تقوم باستجداء جمهور ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو يظهر سيدة تقوم باستجداء الركاب داخل قطارات مترو الأنفاق، مستخدمة عدة أساليب احتيالية للنصب عن طريق "سرد قصص غير حقيقة" وقيامها بوضع مادة حمراء اللون تشبه لون الدماء أسفل قدمها اليمنى، مدعية إصابتها وعدم مقدرتها على العمل، وذلك لاستعطاف ركاب الميترو.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد هوية المذكورة وأمكن ضبطها حال استجدائها للركاب بإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، وبحوزتها مبلغ مالي، وفقا لصحيفة "الدستور" المصرية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها تلك الأعمال، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطها في ممارسة أعمال التسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.