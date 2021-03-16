بالفيديو.. فتوى مصرية بشأن «عيد الأم»

أكد أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الاحتفال مجازًا بعيد الأم يدخل في إطار المناسبات الاجتماعية التي لم يأمر الشرع إلزامًا بها، ولم ينه عنها تحريمًا أو كراهية.

وقال أحمد كريمة في مقابلة عبر فضائية «التليفزيون المصري»، إن المناسبات الاجتماعية متروكة لأعراف الناس، مشيراً إلى تكريم الأم في الشرائع السماوية ومنها الإسلام.

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21 مارس هو عيد الأم وهي مناسبة تحتفل بها كل دول العالم العربي من كل عام تكريماً للأمهات وتقديراً لتضحياتهن، وعرفاناً ووفاء بما يقدمونه لأبنائهن وأسرهن.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة عيد الأم بدأت فرعونية ثم إغريقية ثم أميركية وحتى وصلت لعصرنا بصورتها الحالية.