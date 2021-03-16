«جريمة مروعة» بسبب «سبَت بلكونة»!

شهدت مدينة حلوان جريمة مأساوية، بعدما أقدم عاطل وشهرته "قلبظ"، على قتل جاره بطعنه في القلب مستخدمًا "سنجه".

وكانت زوجة الضحية قامت بإنزال «سبت بلكونة» لزوجها الذي كان يقوم بإصلاح «ماتور المياه»، وهو ما رفضه المتهم، وقام بالنزول للشارع وسب زوجة الضحية وتوبيخها، ليتدخل الزوج للدفاع عن زوجته، فقام المتهم بإشهار سلاح أبيض «سنجه» كان يخبئها بين طيات ملابسه وقام بطعن الزوج، وفقا لصحيفة «الدستور» المصرية.

وتلقى النقيب أحمد فتحي معاون مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفادها استقبال جثة المواطن «مصطفى محمد»، 30 عاماً، موظف بشركة برمجيات، مصاب بطعنة نافذة في القلب، وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو «محمد جمال»، وشهرته قلبظ، 23 عاماً، عاطل، والمقيم بنفس العقار الذي يقطن به المتوفي بالطابق الرابع، بقتله على إثر الواقعة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم الذي لاذا بالفرار عقب ارتكاب الجريمة؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.