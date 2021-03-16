الموت يغيب الفنان عادل هاشم

غيب الموت مساء الاثنين الفنان المصري عادل هاشم عن عمر ناهز الـ 82 عاماً.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" رحيل الفنان القدير عادل هاشم عن عمر عمر يناهز 82 عاما.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" رحيل الفنان القدير عادل هاشم عن عمر عمر يناهز 82 عاما.

وكشفت صفحة النقابة عن أنه من المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة.

الفنان عادل هاشم من مواليد محافظة القاهرة، تخرج في معهد الفنون المسرحية، وعمل بالتليفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، وأخرج العديد من المسرحيات، وفي التليفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق.

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والفنان الراحل من مواليد محافظة القاهرة في العام 1939، كان حصل على بكالوريس معهد الخدمة الاجتماعية ثم الدكتوراه في الاجتماع، وعمل بالتليفزيون والسينما حيث تولى عدة مناصب في هيئة المسرح.

وكانت أول تجربة له في اﻹخراج المسرحي من خلال مسرحية الإنس، وقدم للتليفزيون مسلسلات محمد رسول الله، ورأفت الهجان، والقضاء في اﻹسلام، وبوابة الحلواني، وقصة مدينة، واﻷبطال.

كما شارك الفنان الراحل في العديد من الأفلام، منها الراجل اللى باع، وعفريت النهار، وناصر 56، وساعتان من الرعب، و90 دقيقة، وحرب إيطاليا، وبلية ودماغه العالية، وإلا ابنتي، والطاووس.





والفنان الراحل من مواليد محافظة القاهرة في العام 1939، كان حصل على بكالوريس معهد الخدمة الاجتماعية ثم الدكتوراه في الاجتماع، وعمل بالتليفزيون والسينما حيث تولى عدة مناصب في هيئة المسرح.

إلى ذلك، كانت أول تجربة له في اﻹخراج المسرحي من خلال مسرحية الإنس، وقدم للتليفزيون مسلسلات محمد رسول الله، ورأفت الهجان، والقضاء في اﻹسلام، وبوابة الحلواني، وقصة مدينة، واﻷبطال.

كما شارك الفنان الراحل في العديد من الأفلام، منها الراجل اللى باع، وعفريت النهار، وناصر 56، وساعتان من الرعب، و90 دقيقة، وحرب إيطاليا، وبلية ودماغه العالية، وإلا ابنتي، والطاووس.