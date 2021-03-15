استبعد هذه الأشياء من غرف الأطفال

ترجمة: عزة يوسف

أوضح الأطباء وخبراء السلامة أن هناك بعض الأشياء التي لا يجب الاحتفاظ بها في غرفة نوم الأطفال أو منطقة لعبهم، وأوضح موقع «Times of India» أن بعض هذه العناصر تمثل خطورة كبيرة على الصغار.

الألعاب الصاخبة

لا ينصح بترك الألعاب ذات الأصوات المرتفعة في غرف الأطفال، لأنها قد تؤدي إلى ضعف أو فقدان السمع، خاصة بالنسبة للرضع.

الأثاث

لا يجب وضع أثاث غير مثبت في غرفة الطفل، بما يشمل طاولات الأثاث الثقيلة والأسّرة والمقاعد غير المستقرة، والتي من السهل أن تقع على الطفل وتسبب إصابته. وبالطبع لا يمكن ترك مسامير معلقة أو زوايا سائبة أو زخارف خشبية ذات أطراف حادة، أو أي مواد قابلة للكسر.

المشايات

بينما يرى الكثيرون أنها تساعد الرضيع على الحركة، يقول الخبراء: إن مشاية الأطفال يمكن أن تقع بسهولة في الأماكن غير المستقرة، أو تصطدم بالجدران عندما لا تخضع للإشراف.

النوافذ والأسلاك

تسمح النوافذ بدخول الهواء النقي وأشعة الشمس إلى الغرفة، ولكنها يمكن أن تسبب الاختناق لطفلك، إذا كانت ذات أسلاك يمكن له الإمساك بها، كما أن الستائر ذات الأوتار الطويلة والحلقات يمكن أن يدخلها الطفل في فمه وتعرضه للاختناق.

الأجهزة الكهربائية

تشكل الأجهزة الكهربائية خطراً على الطفل، وكذلك المقابس المكشوفة في الحائط أو مصابيح الطاولة التي يمكن سحبها، لذلك تأكد من أن جميع الأجهزة بعيدة عن متناول الطفل، والأسلاك مؤمنة وغير موصلة.

النباتات

بينما تضيف النباتات المنزلية جمالاً إلى الغرفة، فإنها يمكن أن تتحول إلى مواد سامة للأطفال الصغار، وقبل إحضار أي نبات منزلي، تأكد جيداً مما إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاهه.

التلفاز

بغض النظر عن سن طفلك، فإن مخاطر امتلاك جهاز تلفزيون تساهم في زيادة وقت المشاهدة، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل السمنة وعادات الأكل السيئة واضطرابات الإدراك والنمو والنوم.