اعتراف غريب لـ كريستين ويج !

أبوظبي (الاتحاد)

اعترفت الممثلة الأميركية كريستين ويج، بأن القهوة تساعدها على قضاء يومها في هدوء مع توأمها الرضيعين، اللذين استقبلتهما أوائل العام الماضي.

وأوضحت كريستين أنها اعتمدت على القهوة للتعامل مع توأمها الرضيع، اللذين أنجبتهما من زوجها الممثل آفي روثمان من خلال أم بديلة في أوائل العام الماضي، وقالت: إن الأمومة أمر صعب للغاية، حيث إنها تشعر بالتعب طوال الوقت، لكنها أفضل شيء في العالم، وأنها لا تستطيع أخذ قيلولة عندما يكون أطفالها نائمين، لأنها تستيقظ مثل الزومبي بقية اليوم، لذلك تلجأ لشرب القهوة لمساعدتها على الاستيقاظ، وتولي مسؤوليات أطفالها.

وذكر موقع «Female First»، أنه على الرغم من أن النجمة البالغة من العمر 47 عاماً شعرت بأنها محظوظة للغاية لقضاء وقت إضافي في المنزل بصحبة أطفالها بسبب جائحة فيروس كورونا، فإنها اعترفت بأنها كانت فترة عصيبة، لأنها وعائلتها لم يتمكنوا من رؤية الكثير من الأشخاص خارج المنزل، وكانت تريد أن يصبح أطفالها اجتماعيين.