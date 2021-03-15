«سلامة الطفل» تؤكد أهمية حق اللعب

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، فيديو تحفيزياً يتتبع يوماً من حياة طفل اسمه «حمد» ويستعرض للمشاهد أفكاره وطموحاته واهتماماته ومحبّته لعائلته وأصدقائه، لتشارك الجمهور بأهمية اللعب بالنسبة للصغار، وتأثيره على نشأتهم وتطلعاتهم للحياة، بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي.

ويعرض الفيديو أهم المعالم وأبرز الأماكن الصديقة للطفل في إمارة الشارقة مثل المنتزه، وحديقة كشيشة، وبيت الحكمة، وغيرها، حيث يلتقي «حمد» فيها بأصدقائه ويستمتع معهم بوقته، كما يسلط الفيديو الضوء على الفعاليات والأنشطة المختلفة مثل الرسم والرياضة وركوب الدراجة وغيرها من الهوايات.