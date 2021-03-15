«شما».. طبيبة في يوم الطفل

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أمنية الطفلة الإماراتية «شمّا» والبالغة 14عاماً، في العمل كطبيبة لمدة يوم كامل في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة «صحة»، وذلك بمناسبة يوم الطفل الإماراتي.

عند وصول الطفلة شما مع عائلتها، القادمة من مدينة العين، كان في استقبالها عدد من الأطباء العاملين في مدينة الشيخ خليفة الطبية وفريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية»، وباتباع كافة الإجراءات الاحترازية وارتدائها للمعطف الطبي، تمكّنت شمّا من التجوال برفقة إحدى الطبيبات للتعرّف على أقسام المستشفى، وتحدّثت إلى الأطفال المرضى افتراضياً للتعرّف على حالاتهم والمساهمة في تقديم الاستشارات إليهم عن بُعد.. ومع نهاية الجولة المفعمة بمشاعر السعادة والفخر، تسلّمت الطفلة شمّا شهادة تقدير على عملها كطبيبة ليوم واحد.

شهادة تقدير على عملها طبيبة ليوم واحد

وأعرب هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» عن شكره وامتنانه إلى كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وإلى إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية والأطباء العاملين فيها على مساعدتهم في تحقيق تلك الأمنية، كما أعرب عن تقديره للطواقم الطبية على بطولاتهم الحقيقية وعملهم بإخلاص وتفانٍ في الخطوط الأمامية في معركة الإمارات ضد جائحة فيروس كورونا المُستجد، للمحافظة على صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات.

وقال: «يُسعدنا تكاتف جميع القاطنين على أرض الإمارات الخيّرة لنشر السعادة والأمن والأمان في ربوع الوطن، وردّ الجميل للقيادة الرشيدة التي تبذل الجهود الكبيرة لإسعاد وحماية مواطني الدولة ومقيميها والحفاظ على سلامتهم.. ونتطلّع قُدماً إلى أن يحمل عام «اليوبيل الذهبي» للاتحاد معه الخير والصحة والسلامة للجميع، وأن نتمكّن خلاله من مواصلة تحقيق استراتيجيتنا المُتمثلة في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، وأن نكون جزءاً من مسيرة الريادة الإنسانية النبيلة التي تتبناها قيادتنا الحكيمة.

وأكد الدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، تقديم رعاية صحية عالية الجودة لأفراد المجتمع، وأن تواصل جهودها إلى جانب جميع المؤسسات لمواجهة جائحة كوفيد- 19.

وأعرب عن استعداد شركة «صحة» بجميع مرافقها ومنشآتها الصحية للمساهمة في المبادرات الاجتماعية المتميزة، مثل مبادرة مؤسسة تحقيق أمنية التي تحرص على إدخال البهجة والفرح إلى قلوب الناس، خاصة فئة الأطفال، متمنية للطفلة الإماراتية «شما» التوفيق وأن تصبح طبيبة في المستقبل، وتعود للعمل الفعلي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وتقوم برد الجميل لدولة الإمارات قيادة وشعباً، وتقدم الرعاية الطبية لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.