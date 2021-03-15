منى زكي.. مهندسة «لعبة نيوتن»

محمد قناوي (القاهرة)

قررت الشركة المنتجة لمسلسل «تقاطع طرق» تغيير اسمه إلى «لعبة نيوتن» ليتناسب مع الأحداث أكثر، وكشفت منى زكي لـ«الاتحاد» عن أنها تقدم خلاله شخصية مهندسة زراعية، تتزوج بعد قصة حب.

وأضافت أن «زوجها» يمتلك مزرعة يعملان فيها معاً، ومن حبه لها يطلق اسمها على «منحل العسل»، ومع مرور الأيام تكتشف خيانته لها مع صديقتها المقربة، إضافة إلى عمله في تجارة مشبوهة، لتنفصل عنه وتتزوج شخصاً آخر.

وقالت زكي: إن المسلسل تأليف وإخراج تامر محسن، وبمثابة عودة لي بعد غياب خمس سنوات عن الدراما التليفزيونية، حيث كان آخر أعمالي «أفراح القبة» العام 2016.

وأشارت منى إلى أنها تقوم خلال الأيام المقبلة بتصوير مسلسل من 10 حلقات، إخراج إسلام خيري، ويتم عرضه على منصة شاهد الرقمية.

وتبدأ بعد رمضان تصور مشاهدها في فيلم «السرب» مع أحمد السقا، إخراج أحمد نادر جلال، ويتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري ضد داعش في ليبيا العام 2015.