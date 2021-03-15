مدينة.. يمتلك كل سكانها طائرات!!

أبوظبي (الاتحاد)

بعد الحرب العالمية الثانية، ظل العديد من المطارات موجودة في أميركا، وزاد عدد الطيارين من 34 ألفاً في العام 1939 إلى أكثر من 400 ألف بحلول العام 1946.. لذلك، اقترحت هيئة الطيران المدني بناء المطارات السكنية في جميع أنحاء البلاد، ليس فقط لاستخدام الممرات العسكرية المعطلة، بل لاستيعاب الطيارين العسكريين المتقاعدين أيضاً. ونتيجة لذلك، تشكلت مجتمعات ارتبط فيها جميع السكان بالطيران، ومن بين هذه الحدائق الجوية السكنية منطقة كاميرون إير بارك في كاليفورنيا. وظهرت المنطقة في مقطع فيديو على تيك توك، يوضح أن جميع سكان البلدة تقريباً يمتلكون طائرات يحتفظون بها في الحظائر الملحقة بمنازلهم، مثل الأشخاص الذين يحتفظون بسياراتهم في المرآب، ويبدو امتلاك طائرة أمراً شائعاً مثل امتلاك سيارة. وأوضح موقع «India Times» أن الفيديو يُظهر مسارات الطائرات المنتشرة في شوارع البلدة المصممة على مساحات واسعة، بحيث يمكن للطائرة والسيارة المرور بجانب بعضهما بسهولة وأمان.