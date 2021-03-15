دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها

القاهرة (الاتحاد)

كشفت دينا الشربيني عن أن مسلسلها الرمضاني «قصر النيل» غير مأخوذ عن نسخة أجنيبة، إنما من عمل أصلي لمؤلفه محمد سليمان عبد الملك، تعود أحداثه لحقبة الستينيات من القرن الماضي، ونوع جديد على المراحل الزمنية التي طرحتها الدراما.

وأضافت أن الأحداث تدور حول صراع عائلي كبير لأسرة تقيم بقصر كبير، ويحدث صراع على الميراث في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة لوالدها وهي في سن صغيرة، وتظل الحادثة عالقة في ذهنها وتبحث عن القاتل.

وتبدأ دينا بعد رمضان تصوير فيلم «التهوية» مع عمرو يوسف، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج طارق العريان، وينتمي لنوعية أفلام الرعب، وتدور أحداثه حول شخص يتعرض لحادث يغير حياته، ويتخذ بعض الاختيارات الخاطئة في لحظة يدفع ثمنها لاحقاً.

وتنتظر الشربيني عرض فيلم «ثانية واحدة» مع مصطفى خاطر ومحمود حميدة، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأساً على عقب، وقد تحدد موسم عيد الفطر لعرضه.