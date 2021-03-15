الرداد: أعتز بأعمالي في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الممثل حسن الرداد اعتزازه بمسلسلاته التي عرضت خلال رمضان، منذ شارك في بداية مشواره مع نور الشريف في «الدالي» بأجزائه الثلاثة، و«ابن الأرندلي» و«نونة المأذونة» و«الجماعة 1» و«حق ميت» و«عزمي وأشجان» و«الزوجة 18»، و«شاهد عيان». وأوضح أنه يقوم بالتحضير لعدد من الأفلام، منها «حصار جهنم 2050» ويدور في إطار الخيال العلمي حول فريق متطوع لإنقاذ العالم من بعض الأشخاص الذين يحاولون السيطرة على الأرض، و«تحت تهديد السلاح»، ويدور في إطار من الأكشن والإثارة حول جريمة قتل، و«كشاف حرامية» مع محمود حميدة وكريم فهمي وعمرو عبدالجليل.

يطل الرداد «ضيف شرف» بالدراما الرمضانية، من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة»، بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في منطقة شعبية حول رحلة صعود صديقين في التجارة، ثم دخولهما في صراعات كبيرة مع المنافسين. وقال الرداد لـ«الاتحاد»: إنه يؤدي شخصية تتميز بالنبل والشهامة، وأرجع غيابه عن بطولة المسلسلات الرمضانية إلى ضيق الوقت، وعدم عثوره على النص الجيد الذي يحمسه، وظروف جائحة كورونا.