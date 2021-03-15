عالم صيني يطور تقنية لاكتشاف التوحد مبكراً

هونج كونج (رويترز)

طور بيني زي، الأستاذ بالجامعة الصينية في هونج كونج، تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تتيح الكشف المبكر عن مرض التوحد أو مؤشرات الإصابة به، عن طريق مسح شبكية عيون للأطفال، ابتداء من سن ست سنوات.

وأكد زي أن التدخل المبكر يساعد في تحسين النتائج العلاجية، لأن الأطفال في هذه المرحلة يكونون في طور النمو، وما زالوا يتطورون.. وبالتالي تكون هناك فرصة أكبر للنجاح.

وتعتمد طريقة زي على كاميرا عالية الدقة مع برنامج كمبيوتر جديد يحلل مجموعة من المتغيرات في الألياف والأوعية الدموية بالعين.