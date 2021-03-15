بيونسيه وستاليون وتايلور يحصدن جوائز «غرامي»

لوس انجليس (أ ف ب)

حطمت المغنية الأميركية بيونسيه الرقم القياسي في عدد جوائز «غرامي» الموسيقية التي حصلت عليها فنانة، إذ بلغ مجموع ما فازت به خلال مسيرتها 28 جائزة، إثر فوزها في فئة «أفضل أداء» خلال الاحتفال، الذي أقيم مساء الأحد لتوزيع هذه المكافآت الموسيقية المرموقة.

وفازت المغنية الأميركية تايلور سويفت بجائزة ألبوم العام عن «فولكلور»، وباتت أول فنانة تحصل على هذه الجائزة ثلاث مرات، وحازت ميغن ذي ستاليون جائزة أفضل فنان جديد، فيما حصلت بيلي أيليش على جائزة تسجيل العام، بالإضافة إلى جائزة أخرى عن أغنيتها لفيلم جيمس بوند الجديد.