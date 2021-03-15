هل لديك طائرة؟ مجمع سكني خاص لأصحاب الطائرات

أصبح بالإمكان أي شخص إقتناء طائرة صغيرة والتنقل بها متى وأين شاء، دون التفكير بعناء مكان هبوط ووقوف طائرته الخاصة.

فقد شهدت المناطق السكنية المخصصة لمالكي الطائرات الصغيرة، والتي تعرف باسم "إير باركس"، في الولايات المتحدة الأميركية، زيادة كبيرة.

ويحتضن العالم 650 منطقة سكنية مخصصة لمالكي الطائرات الخفيفة، في حين تعد "كاميرون إير بارك"، والواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، واحدة من أجمل تلك المناطق.

وسيكون بمقدور المقيمين في تلك المناطق استعمال طائراتهم الخاصة كبديل عن السيارات مقابل 1.5 مليون دولار للوحدة السكنية .

مجمع سكني خاص لأصحاب الطائرات

وتحتوي المساكن على حظائر خاصة بالطائرات الصغيرة يصل عرض الواحدة منها إلى 30 مترا، بينما تتميز الشوارع في المنطقة بكونها واسعة لتتيح مرور الطائرات عليها بسهولة، دون أن تتصادم أجنحتها.

وبحسب موقع «سكاي نيوز العربية» تضم المنطقة أيضا، مدرجا مشتركاً لإقلاع وهبوط الطائرات، يمكن لجميع القاطنين في المجمع السكني استخدامه.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا تايمز"، فإنه لا توجد منازل شاغرة في هذه المنطقة السكنية التي تشهد إقبالاً كبيراً من مالكي الطائرات الصغيرة.