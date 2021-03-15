ميجان تتعرض لهجوم من عائلتها عقب زلزال مقابلة أوبرا

أبوظبي (الاتحاد) - تعرضت ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، لهجوم من أختها عقب الزلزال الذي أحدثته المقابلة التي أجرياها مع الإعلامية أوبرا وينفري.

شنت سامانثا ماركل، الأخت غير الشقيقة لميجان، هجوماً عنيفاً آخر على دوقة ساسكس، بحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقالت سامانثا، إن زواج ميجان من الأمير هاري سينتهي بالطلاق ما لم يحصلوا على «مشورة واسعة».

أوضحت أن دوق ساسكس، ربما يكون بالفعل «يشكك» في إمكان استمرار زواجه، متوقعة أنه يمكن أن «يصبح (الزواج) سيئًا» حتى «يبدأ الأمير هاري بالاعتراض عليها أو التراجع عنها».

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مقابلة هاري وميجان مع أوبرا وينفري

ودعت الأخت غير الشقيقة لميجان، دوق ودوقة ساسكس إلى الاعتذار للعائلة البريطانية المالكة بعد أن وجه الزوجان اتهامات بالعنصرية للعائلة خلال مقابلتهما مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري.

واتهمت سامانثا، أختها بالمعاناة من مرض «اضطراب الشخصية النرجسية»، مضيفة أن الأخيرة «ألحقت ضرراً كبيراً» بوالدهما توماس ماركل ودعت أختها غير الشقيقة إلى تقديم اعتذار علني له أيضاً.

وأضافت، في حديث صحفي، أن «الأضرار التي لحقت بالأسرة المالكة كانت جسيمة».

وتسبب المقابلة مع وينفري في ردود فعل كبيرة.