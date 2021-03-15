يقتل جده لسبب غريب!

وجهت إلى شاب أميركي من ولاية فلوريدا تهمة قتل جده العجوز والتمثيل بجثته من أجل أن يلحق بجدته المتوفاة.

ونقلت بعض المواقع والصحف أن كولبي باركر، البالغ من العمر 30 عامًا، أخرج قطعا من آذان بشرية من جيوب بنطاله أثناء استجوابه من قبل الشرطة في قضية مقتل جده.

واتهم كولبي باركر بطعن جده رونالد ويلز (77 عامًا) داخل منزل بمقاطعة "ليك" كانا يعيشان فيه.

في البداية، أبلغ باركر المحققين أنه تصرف دفاعًا عن النفس، مدعياً أن جده هاجمه بسكين أثناء شجار بينهما.

وزعم أنه أُجبر على استعمال سكين في وجه جده، الذي عُثر على جثته في الشرفة الأمامية مصابا بطعنات متعددة.

وقالت الشرطة إن باركر اعترف، في نهاية الاستجواب، بأنه يريد أن يكون جده مع جدته المتوفاة. وقال للضباط "لقد حان وقت ذهابه".

وعرفت الشرطة، لاحقا، أن باركر ضرب جده مرات عدة في رأسه بمضرب بيسبول قبل أن يطعنه مراراً بسكين ويقطع أذنيه.