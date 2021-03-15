صور.. فنانو «راب» من دولة عربية يحققون شهرة عالمية

بدأت موسيقى «الراب» تحقق انتشاراً واسعاً في العديد من الدول العربية، بعدما كان ينظر إليها «نظرة دونية».

وظهرت في الآونة الأخيرة أسماء باتت معروفة حتى على المستوى العالمي.

من بين تلك الأسماء، نجم موسيقى الراب المغربي «طوطو» الذي يفخر «بالتطور الذي بدأ يعرفه هذا الفن» والذي صار نجومه في المملكة محط اهتمام كبريات دور الموسيقى العالمية.

طه فحصي (24 عاماً) أو «طوطو» الفنان المغربي الأكثر نجاحاً على منصة البث «سبوتيفاي»، حيث حصدت أغانيه أكثر من 20 مليون استماع في 92 بلداً العام الماضي. أما قناته على «يوتيوب»، فتسجل أكثر من 186 مليون مشاهدة و1.7 مليون مشترك.

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الفنان طوطو

لا يمثل «طوطو» استثناءً في المغرب، حيث برز جيل جديد من مغنّي الراب أمثال عصام وداد، وسنور ودوليبران، أو الثنائي شايفين. أعاد هؤلاء النجوم الجدد رسم خريطة هذا الفن مبدعين إيقاعات رنانة وعوالم بصرية جذابة، مع حضور مدروس على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة روابط مباشرة مع جمهور واسع.

من بين هؤلاء أيضاً، عصام حاريس (26 عاماً) الذي ارتقى إلى النجومية بفضل ألبومه «تراب بلدي» (تراب أصيل) العام 2018. سجلت هذه القطعة أكثر من 18 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتمزج بين عناصر من الثقافة الشعبية المغربية وإيقاعات موسيقى «الراي» في فيديو كليب أنيق صُوّر في حي شعبي بالدار البيضاء.

فنان الراب المغربي عصام حاريس

لا يقتصر صدى مغنّي الراب المغاربة على منصة «سبوتيفاي»، بل يتعداه إلى الجارتين الجزائر وتونس، وحتى أوروبا.

وتقول مسؤولة التواصل في منصة «سبوتيفاي» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا نوران حسن، إن المملكة «بصدد التحول إلى قطب رئيسي في الإنتاج الموسيقي بالمنطقة».

وتشير إلى أن بعض أغاني الراب المغربية سجلت «رواجاً عالمياً» مثل «مغير» (حزين بالدارجة المغربية) لطوطو، و«لوف نوانتيتي» (قليل من الحب بلهجة الإيكبو النيجيرية) التي أداها مع الفنان النيجيري سكاي.ا.

رغم أن حركية الراب المغربي تظل حكراً على الرجال، فإن بعض الفنانات استطعن أيضاً البروز، مثل ختك (أختك) أو قرطاس النسا (رصاص النساء). وتوفر هؤلاء الفنانات نظرة جديدة أقل تمحوراً على الذات بنصوص ملتزمة تتناول موضوعات التمييز ضد النساء والفوارق الاجتماعية والاعتداد بالنفس.

الفنانة سنووفليك

أما الفنانة «سنووفلاك»، فنجحت في البروز منذ أكثر من عام بفضل ارتجالها قطعة راب دون عنوان «تحكي فيها دخولها المدوي إلى عالم الراب».

وتقترح الدور الأجنبية عقود توزيع لا الإنتاج، كدار «ب ي ر ريكورز»، فرع شركة «سوني» الأميركية العملاقة التي وقع معها طوطو عقداً العام الماضي، أو «ديف جام آيلاند ريكوردز» فرع مجموعة «يونفرسال» الأميركية التي احتضنت عصام العام 2019.

أما الفنان أنور البوهالي الملقب بدادا (الأخ الأكبر بالأمازيغية) فيطمح إلى إنشاء استوديو خاص به في مسقط رأسه مدينة أكادير (جنوب)، وذلك بعدما فسخ في الآونة الأخيرة عقداً ربطه بدار توزيع فرنسية كبيرة.