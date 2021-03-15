"فيسبوك" تتخذ إجراءً جديداً بشأن منشورات كورونا

قالت شركة فيسبوك، بشأن انتشار معلومات مضللة عن لقاحات كورونا على منصاتها، اليوم الاثنين إنها بدأت تضيف تصنيفا للمنشورات التي تناقش سلامة الجرعات وستضع قريبا تصنيفا على كل المنشورات بخصوص اللقاحات.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في تدوينة إنها ستدشن أداة في الولايات المتحدة لتقديم معلومات عن الأماكن التي يمكن منها الحصول على لقاحات كوفيد-19 وستضيف قسما خاصا بالمعلومات عن كوفيد-19 لمنصتها إنستجرام لنشر الصور.

وانتشرت مزاعم خاطئة عن لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي.

ولا يزال موقعا فيسبوك وإنستجرام، اللذان شددا سياستيهما في الآونة الأخيرة بشأن المعلومات المضللة عن اللقاحات، يضمان حسابات كبيرة وصفحات ومجموعات تروج لمزاعم خاطئة بشأن الجرعات يمكن بسهولة العثور عليها من خلال كلمات البحث.