«المنكوس» يواصل التحدي على مسرح شاطئ الراحة

أبوظبي (الاتحاد)

تباهت القوافي من الإمارات ملهمة العالم، لتسقي عشاق الإبداع على شواطئ عاصمة التفرد «أبوظبي» أجمل الألحان، في الحلقة السادسة من برنامج المنكوس، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والذي بث مباشرةً على الهواء من مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي بينونة والإمارات.

وبدأت فصول الحلقة مشوارها بالحديث عن تصدر الإمارات دول العالم في معدلات تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وفق بيانات التحصين والتطعيم، وجهود القيادة الحكيمة التي تسير بخطى ثابتة على طريق التعافي في إدارة الأزمة ومواجهة التحديات وحسن التدبير والتخطيط، متفاعلين مع الجمهور بوسم ( #الحمدلله_على_نعمة_الإمارات ).

وقد أطلت مقدمة البرنامج «هدى الخريف» على المشاهدين وهي تردد كلمات عضو لجنة التحكيم، الشاعر محمد بن مشيط المري:

يعيش من هيــا لنا سبل النجاح من غير أبوخالد محقق مانبـــا

أكبر دليل أعداد جرعات اللقاح والرقم الأول في مكافحة الوبا



ومن ثم رحبت مقدمة البرنامج بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج، والتي تضم كلاً: من (الأستاذ شايع العيافي من السعودية، الأستاذ محمد بن مشيط المري من الإمارات، الدكتور حمود الجلوي من الكويت)، والذين رسموا ملامح قصص فرسان الصوت وهم يواصلون التحدي خطوة بخطوة، ومن محطة لمحطة ثانية، وعيونهم على اللقب الأول والأضخم والأغلى في فن المنكوس بنسخته الثانية.

قائمة الـ 8 تكتمل... والطريق إلى فارس المنكوس يقترب

قبل انطلاقة رحلة البحث عن فارس المنكوس في أمسية ربع النهائي، تم الإعلان عن نتائج تصويت المشاهدين لنجومهم المفضلين من الحلقة السابقة، حيث تأهل كل من (ناصر هادي المنصوري من الإمارات بـ 78 %، وسعود ابن جابر آل جوزاء من السعودية بـ 56 %، فيما غادر المسابقة كل من: (أحمد زايد بو حميد المزروعي من الإمارات، وسالم ناصر آل سالم من الكويت).

صالح حسين الهمامي- السعودية



وبذلك اكتملت قائمة الـ 8 الذين سيشاركون في أمسية ربع النهائي، والتي تضم كلاً من: (مسعود بن شعفول من السعودية، نهيان مبارك المنصوري من الإمارات، سعود سالم آل طينان من الكويت، صالح حسين الهمامي من السعودية، عبدالله فهد الصخابرة من السعودية، هادي بن ربعه من الكويت، ناصر هادي المنصوري من الإمارات، سعود ابن جابر آل جوزاء من السعودية).

آلية التنافس في المرحلة الثالثة (ربع النهائية)

يتنافس في المرحلة الثالثة (ربع النهائية) 8 متسابقين في أمسية واحدة ويتأهل منهم 6 متسابقين (2 بقرار لجنة التحكيم و4 بتصويت المشاهدين)، وتتوزع الدرجات كالتالي: (50 للجنة التحكيم و50 لتصويت المشاهدين).

وتتضمن المرحلة مرورين للنجوم المشاركين في الحلقة، وفي المرور الأول يقدم كل متسابق أداءً منفرداً بقصيدة من اختياره ولحن من اختيار اللجنة، وفي المرور الثاني يتم من خلال مواجهة بين متسابقين اثنين بقصيدة من اختيار اللجنة ولحن من اختيار المتسابقين، حيث يجر المتسابق الأول بيتاً على لحن من اختياره، وعلى المتسابق الذي يواجهه مجاراته على نفس اللحن، وبعدها يجر المتسابق الثاني البيت الثاني على لحن من اختياره، وعلى المتسابق الأول مجاراته على نفس اللحن.

مشوار التحدي نحو الحلم.. مستمر

يستمر مشوار التحدي نحو الحلم في برنامج المنكوس، وضمن منافسات المرور الأول للنجوم الثمانية، استمع المتسابقون إلى اللحن المطلوب تأديته، وهو من كلمات باني الدار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبصوت المبدع الأستاذ شايع العيافي، وبدأت بعدها فصول الرحلة.

أول نجوم الليلة «مسعود بن شعفول» من السعودية، وأدى بكلماته 4 أبيات على لحن المنكوس:

مع ان النظر ممدود و الارض منطرحه ما بقّا زماني من الاماني كيان و لون

من اهروج خاليين الـهموم «اشحذ الفرحه» وانا كان اضحّك من على احبابهم يبكون

فراق الضحا جارح ولا اشد من جرحه سوى نشدةً من واحد باخس و يمون

أقول ان معي غيلون ولا معي قرحه وهو داري ان ماهيب قرحه ولا غيلون

وأطرت لجنة تحكيم البرنامج على أداء المتسابق، وقد أثبت حضوره على مدار المراحل الثلاثة، وأنه امتاز بصوت جميل وطول وقوة نفس رائعة وتأدية اللحن بشكل متقن، ولكن الطبقة التي اختارها كانت عالية نوعاً ما.

وأدى ثاني نجوم الأمسية «نهيان مبارك المنصوري» من الإمارات، قصيدة من كلمات الشاعر سعيد بن علي المنصوري:

حنيني حنين مصدرن له ثمان ردود على الي وصاله يشبه الفرض و السنه

سهوم المنايا كامنه في العيون السود و يا حض من هو بين الاضلاع صابنه

تزايد مشاعر خاطري و الغلا في زود و بـذات يـوم يمـرني طـاريٍ مـنـه

غزال المها الي جافلٍ من هبوب النود و مبسم يذكر ناسي الفرض بالجنه

قالت اللجنة: إن أداء المتسابق كان جميلاً ومميزاً وامتداداً لتميز المتسابق خلال المراحل السابقة، ولكنه استعجل في بعض النقاط مما أثر على الانضباطية.

وطل ثالث نجوم الأمسية «سعود سالم آل طينان» من الكويت، مردداً كلمات الشاعر علي بن بلال:

هذا المدهل اللي خابره في زمانٍ فات جبرني على المنكوس عصرية الجمعه

وهذي من اللوعات واللي ورى اللوعات فراق الضحى واموادع العصر مجتمعه

ولا الـوم عيني كلمـا هلت.. العبرات ولو الرصاص الذايب ابرد من الدمعه

سبب مخطرٍ في خاطري ما عليه اسكات بيانه عذابٍ لـ المجرّب ليا سمعه

أدى اللحن بشكل جميل، وأن اختياره للكلمات كان موفقاً، ولكنه استعجل في البيت الأول وصدر البيت الثاني، فيما قدم بقية الأبيات بشكل متقن ومبدع.

وأدى رابع نجوم الأمسية «صالح حسين الهمامي» من السعودية، اللحن على أبيات من قصيدة الشاعر مطلق ابن شويه:

هو الله عطاه الصبر عني وأنا والله ما خلي جدار مأتلوى بزاويته

عسى الله يبري ذمتي من خطا فرقاه كثر ما أنتظرته في الدروب وتحريته

تدور السنين وكل ما قدمه يلقاه الأيام عجله وأرذل العمر تاليته

الإنسان وده ينحرم من رغد دنياه ولا ينحرم من نور عينه وعافيته

وأعجبت لجنة التحكيم بما قدمه بشكل عام، وأن أداءه للحن كان ممتازاً، وأن العُرب كانت مقننة بشكل متقن، ولكن المد الأخير في عجز الأبيات لم يكن مكتمل الانضباطية.

أما خامس نجوم الأمسية «عبدالله فهد الصخابرة» من السعودية، فقدم قصيدة للشاعر محمد مبارك الصخابرة على اللحن المطلوب:

ونتي لادلبح الليل والعالم ارقود وكل عينن دمعها قام يجرح خدها

زارني ذكرىً قديمه عساها ماتعود تحرق النفس الشقيه وتبحث سدها

مابرا حالي ياكود التجافي والصدود صدتن ماينعرف مزحها من..جدها

لاذكرتك ياعيون الوحش عنق العنود باشرتني عبرتن ماقدرت...اردها

أبهرت لجنة التحكيم بما قدمه من أداء مميز وجميل، وحضور قوي يعكس اهتمام المتسابق وحرصه على المنافسة لإتقان لحن المنكوس، ولكن هناك استعجال بسيط في بعض المواضع.

سادس نجوم الليلة «هادي بن ربعه» من الكويت، قدم اللحن المطلوب بكلمات للشاعر فالح بن عيد آل طعاَن:

انا البارحة بين اتقدا وبين اتوه تعففت بوح الصمت يالمزنة الغره

الايام روتنا من الخير والكروة ونحمده في خيره ونحمده في شرة

لو جتمعوا العالم علي العبد ماضروه ولا غير ربي ينفع العبد ويضره

وجودي وجود سنافي للردا حدوه من الضيق فك زرار ثوبه ولا زراه

ووصفت اللجنة أداء المتسابق بالمتمكن والحضور المميز، وأن إحساسه كان عالياً، ولكن النفس انخفض قليلاً في البيت الثاني، مقارنة مع إبداعه في البيتين الأول والرابع.

وقدم سابع نجوم الليلة «ناصر هادي المنصوري» من الإمارات، اللحن بكلمات الشاعر مسعود بن شعفول:

بعد ما سرا ليل نسيمه غلا و عتاب و بان الرضا من عقب ما قلت لي معذور

انا ماني بناسيك يا سيّد الغياب ترى كل يوم يخصني طيفك بـ تسيور

حبيبي لو ان دونك سرايا و سور و باب ما والله تلاحظ في غلاتك خمل و قصور

صباحي غرامك / و المساء طيفك الجذاب اعايشك فـ غيابك و صار الغياب احظور

وأعجبت اللجنة بما قدمه المتسابقة من أداء مميز وطربي وفيه إحساس بالكلمات، وقدمت له اللجنة بعض الملاحظات حول الانضباطية في بعض المواضع.

وأطل ثامن نجوم الأمسية «سعود ابن جابر آل جوزاء» من السعودية، وهو يردد اللحن على كلمات الشاعر خالد ابن طالب اليحيى:

انا العام كنت صد من ذبة المشراف وذالحين كن في الرجم شخص ينادني

وانا من نشدني قلت له ماعلي خلاف وانا ودي اجعل مقدم الثوب قسميني

غدت رفقته لي فعل ماضي وشي طاف اشوفه بقلبي يوم ماشفته عيني

شكى الحال منه ضربة الماهر الهداف يروي المدرب يوم صف النياشيني

قالت اللجنة: إن المتسابق كان موفقاً باختيار الكلمات، وقدم أداء يشكر عليه، وينم عن قوة أدائه وحضوره، ولكن كان هناك عدم انضباطية في البيت الثالث والتي سرعان ما تجاوزها في لبيت الرابع.

الفنانة «الدماني».. تجر الصوت على المنكوس

أجواء من الجمال والعذوبة عاشها المشاهدون مع الفنانة «الدماني»، والتي قدمت لوحة فنية جميلة بلحن المنكوس، من خلال تأديتها لقصيدة من كلمات الشاعر الإماراتي «زعل بن سيف بن زعل الفلاحي» جاء فيها:

أنــا بــاديٍ فــي راس يَــطْـرِب المـشـتـاقْ

عـسـى السِّحـِب لي مـن يَـمّ لمْـغـيـب يسْقِنّه

ولا هــوب مــن هـمٍ ولا هـوب مـن لِفْـرَاق

يــا غــيــر قــلبــي مـشـتِهـي جَـرّة الْوَنّه

وقالت الدماني: إن مشاركتها اليوم في برنامج المنكوس هي رسالة إلى كل امرأة تتابع البرنامج لخوض غمار المنافسة في البرنامج، مشيرةً إلى أنها تعلمت لحن المنكوس من الأمهات والجدات، وأن النساء في الماضي طالما رددن هذا اللحن.

مرور ثاني لنجوم المنكوس.. مواجهة وتحدي

شهد المرور الثاني لمنافسات ربع النهائي، تقسم النجوم إلى 4 مجموعات، وفي كل مجموعة اثنان، حيث قامت لجنة التحكيم بعمل قرعة لسحب أسماء المشاركين في كل مواجهة، والتقى في المواجهة الأولى (مسعود بن شعفول وعبدالله فهد الصخابرة)، المواجهة الثانية (هادي بن ربعه وسعود ابن جابر آل جوزاء)، المواجهة الثالثة (صالح حسين الهمامي ونهيان مبارك المنصوري)، المواجهة الرابعة (سعود سالم آل طينان وناصر هادي المنصوري).

تأهل «عبدالله الصخابرة» و«هادي بن ربعه» بدرجات لجنة التحكيم

حصد أعلى درجات لجنة تحكيم برنامج المنكوس في أمسية التصفيات ربع النهائية كل من: (عبدالله فهد الصخابرة من السعودية 49 درجة، وهادي بن ربعه من الكويت 48 درجة)، وبذلك يكونان أول المتأهلين للتصفيات نصف النهائية من مشوار المسابقة التي تنطلق يوم الثلاثاء القادم 21 مارس الجاري من مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي بينونة والإمارات.

أما بقية المتسابقين وهم: (سعود ابن جابر آل جوزاء من السعودية، سعود سالم آل طينان من الكويت، صالح حسين الهمامي من السعودية، مسعود بن شعفول من السعودية، ناصر هادي المنصوري من الإمارات، نهيان مبارك المنصوري من الإمارات)، فينتظرون دعم وتصويت المشاهدين لهم على مدار الأسبوع، لتأهل أربعة منهم للمحطة القادمة من المسابقة من خلال التصويت عبر موقع برنامج المنكوس (www.almankous.ae ) أو التطبيق الخاص به.